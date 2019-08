En paralelo, el equipo de Kicillof no hace sólo análisis electoral. Ya están trabajando con los números de la Provincia, no van a esperar al 27 de octubre, plantean. No tienen sin embargo noticias desde la Legislatura donde no hay obligación de enviar un anticipo del Presupuesto 2020. Kicillof tiene diálogo con muchos diputados y senadores peronistas, apuntalado por Teresa García en el Senado y Carlos 'Cuto' Moreno en Diputados. Ambos además son su sostén en el territorio que pisa.