El punto, con todo, sigue siendo cómo se amplía el juego para revertir el cuadro actual y es asegurado un tránsito razonable hacia octubre, transición original hacia una elección general y como producto de las primarias.

"Esto solo no alcanza", resume un referente oficialista del largo recorrido político. Alude a que la garantía de gobernabilidad debe ser un proceso, no un único hecho como la conversación telefónica de ayer. Y sostiene que esa tarea no es únicamente un mensaje a los mercados, sino también una necesidad para la "economía real" y la vida diaria.