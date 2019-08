La denunciante también habló de un encuentro en donde el senador "directamente me tocó los pechos, y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café, que aguardara su llamado que en cualquier momento nos veíamos. También me dijo que me manejara con su jefe de despacho, Pedro Fiorda…". A esa persona también la acusó de haberla forzado ("me tomó de los brazos con fuerza y me introdujo su lengua dentro de mi boca con violencia, yo intenté separarlo, pero no lo logré").