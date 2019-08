Agosto no es octubre, pero hay un presidente golpeado por una fuerte derrota y un candidato a tiro de piedra de la Casa Rosada que, en rigor, no es presidente electo. Acaban de cumplirse las PASO, restan dos meses y medio hasta la prueba quizá definitiva de la primera vuelta y después otro tranco con o sin balotaje, hasta diciembre. Mauricio Macri tiene la carga mayor no como candidato sino como presidente: gobernar. Y Alberto Fernández no es el mismo que era hasta el domingo: está parado sobre una montaña de votos y enfrenta desafíos acelerados por el impacto y la lectura del triunfo. En medio de la crisis y con dólar en escalada angustiante, el juego político es enorme pero de márgenes finitos.