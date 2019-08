El defensor de Santiago Carradori, José Monteleone, también tuvo un intercambio subido de tono con el presidente del tribunal. "No haga un alegato doctor, haga preguntas", intentó encausarlo. El abogado no se conformó con la respuesta y volvió a dirigirse a Federici: "Quiero que me diga por qué Carradori está sentado acá". Tampoco tuvo suerte.