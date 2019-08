En el anuncio de las medidas, tres días después de los comicios, Macri dijo que cree en el diálogo y que está "dispuesto las 24 horas". Señaló que "insistirá" con aquellos candidatos con los que aún no habló, seguramente en referencia a Alberto Fernández del Frente de Todos que asegura que aún no se han comunicado con él. Sin embargo el Presidente no puso día y hora para tal convocatoria.