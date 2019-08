"Son gorgojeros, no cambian más", afirmó desbocado el precandidato a intendente. "Se lo merecen por pelotudos, mandaseló el audio. Y que vengan a hacerse los locos, los espero, y que me digan por qué no me votaron", cerró Ramón Buzzo a su interlocutor del otro lado del teléfono, en una grabación que difundió el periodista Sebastián Inurrieta (@sinurrieta).