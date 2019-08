Desde el ministerio del Interior, afirmaron ayer a Infobae que no hubo ninguna especulación política por las demoras en conocerse los datos que adjudicaron a dos cuestiones: la orden de la jueza electoral María Servini de no publicar datos sin el 10 por ciento de los datos, y luego por una falla en el sistema de la empresa de origen venezolano Smarmatic. Voceros del ministro del Interior aseguraron anoche que pidieron un informe a la empresa para explicar la falla que ocurrió en las PASO. No quieren que esto se repita en las elecciones del 27 de octubre.