Para comenzar, el sindicalista consideró que el Jefe de Estado no captó el mensaje de la amplia diferencia en las elecciones: "Creo que parte del Gobierno tomó lectura del resultado; el que no lo hizo fue el Presidente, que cree que hizo todo bien y nadie lo comprende. Es como cuando uno va por Gaona a contramano, y cree que todos van a contramano y él va bien hasta que choca. Esperemos que no choque porque si lo hace, choca el país". En ese sentido, dijo que vio a Macri "fuera de foco".