"El gobierno no tiene calle, ojalá abra el diálogo y ese conjunto de zombies que son, inexpresivos e inexpresables, le indique a Marcos Peña para su propio bien que su estilo público no puede ser como Capitanich". "No me parece que Macri haya tenido buenos consejeros para gobernar ni para la campaña. Es gente que no sabe pensar la política, no le indican nunca que tiene que hacer un trabajo de tejido con el resto de los protagonistas para ganar o para perder. Ha sido una presidencia muy mala desde sus consecuencias sociales", concluyó.