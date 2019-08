Ahora está claro que no lo fueron. Y no lo son. También me atrevería a recomendar al Presidente que escuche la voz de la gente. Que no la mande a dormir porque está dolido o enojado. La gente no se equivoca. Y todavía le queda una enorme tarea por cumplir: competir en octubre, aunque no gane, entregar el gobierno en tiempo y forma. Con el menor daño posible.