"La elección no la gana uno, la gana lo que uno representa. No es un cheque en blanco. Uno debe estar para escuchar lo que dicen las urnas. Así como hubo bonaerenses que dijeron "sigamos adelante, igual te bancamos", hubo otros que dijeron "no estoy conforme, esto no es lo que esperaba, no fue suficiente", expresó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires.