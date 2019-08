Fue un intercambio cordial que el ex jefe de Gabinete agradeció de inmediato. Fue, según las fuentes, el funcionario de más alto rango que se comunicó con el candidato K para felicitarlo por la victoria. En la conferencia de anoche, el mismísimo Jefe de Estado había remarcado ante una pregunta de este medio, con un lacónico y contundente "no", que no había llamado a Fernández. Tampoco lo hizo esta mañana.