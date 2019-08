En el pequeño espacio que responde a Fernández directamente consideran que la economía sería difícil de manejar en los próximos meses y están dispuestos colaborar en una transición responsable que culmine el 10 de diciembre. "Queremos que el Gobierno se haga cargo. No lo vamos a empujar ni a poner palos en la rueda. No vamos a acelerar ningún proceso", indicaron. La buena predisposición no significa cogobernar. La responsabilidad de la gestión seguirá están en manos de Macri.