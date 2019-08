Por otro lado, Camaño también denunció que el Ministerio del Interior aún no le giró los fondos para la campaña. "Somos la única fuerza a la que no nos transfirieron nada de dinero todavía. No nos depositaron ni para la impresión de boletas. Todo lo que hicimos fue con nuestro esfuerzo porque tampoco recibimos aportes privados". Esta falta de recursos, según señaló, repercutió en "los problemas que tuvieron de fiscalización", en particular, frente a la falta de boletas de Consenso Federal, que –según denunciaron – no fueron repartidas por el Correo oficial.