Eran casi las once de la mañana -las 10:59 AM para ser exactos- cuando el presidente entró en la Escuela N° 16 Wenceslao Posse, en Juncal 3131. Su mesa, la 6608, estaba dispuesta muy cerca de la entrada para que no tuviera que trasladarse demasiado, por cuestiones de seguridad. Al centro del salón, un corralito de prensa para que los medios pudieran tomar imágenes. Mauricio Macri entró de la mano de su esposa, Juliana Awada, y con una bolsa con medialunas en la otra mano.