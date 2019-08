No es que Macri ya tenga asegurado un eventual triunfo en balotaje, pero si no es derrotado en primera vuelta, sus posibilidades aumentan en términos geométricos: sumaría los votos frustrados que no desean a Alberto Fernández como presidente, los votos que pertenecían a Lavagna y Espert y los votos indecisos que ya no tienen espacio para las dudas electorales.