Alberto Fernández dejó una frase que no es inédita en sus declaraciones pero que impactó como discurso: "Nunca más me voy a pelear con Cristina". Sonó a gesto para el frente interno. Si fue pensada hacia afuera, no habría contemplado que realimenta el interrogante sobre la relación de poder real con la ex presidente y candidata a vice en caso de llegar al gobierno. Sería el efecto no deseado.