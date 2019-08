Eliseo Zurdo, perito informático del Frente de Todos, aseguró que cuando llegaron desde la empresa intentaron entregarles los "códigos ejecutables que ya están cerrados" pero no se estaba entregando el código fuente del sistema. "Nos quieren hacer firmar que lo están entregando pero no es así. El problema es que no podemos saber si el día de la elección la versión que nos entregaron es la que efectivamente está corriendo", dijo.