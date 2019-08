Los jingles también dijeron presente en Frente de Todos. Uno de los que se escuchó en los últimos días fue el tema creado con la melodía de Leña para el carbón, el hit de verano de J. Mastermix que dice "Pim pum para la Provincia: Axel Gobernador". Otra pieza más osada en cuanto a la comunicación fue un video con música de The Beatles que cambia el estribillo de "All you need is love" por "Axel Kicillof".