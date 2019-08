Pero apareció la declaración de Víctor Manzanares como arrepentido en la investigación por el lavado de dinero que llevó adelante Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor Kirchner "Lo lógico es que (el Waldorf) fuera de Kirchner pero no me lo dijo", añadió. Es que el ex presidente le hizo "una propuesta económica para administrar dos hoteles en Ushuaia y conllevaba tareas adicionales de controlar a Sanfelice en el Waldorf y Sanfelice me controlaría a mí en Ushuaia".