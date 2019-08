No es una rareza. El hijo de Néstor Kirchner y CFK nunca comparte actividad con su madre. Ni siquiera lo hizo en la primera presentación del libro Sinceramente el día del aniversario de bodas de los ex presidentes, en La Rural y en el marco de la Feria Internacional del Libro. Aunque gran parte de las páginas del bestseller están dedicadas a la vida política y familiar la ahora precandidata a vicepresidenta estuvo rodeada de figuras políticas pero sin su familia. Su hija Florencia ya estaba en Cuba y su hijo Máximo no rompió su costumbre de dejarle el protagonismo y toda la escena política a ella.