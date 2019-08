"Y después no se inundó más, no se inundó más, no se inundó más, carajo", gritó, sorprendiendo por el uso del término y por la fuerza que puso para ver si "finalmente logra hacer entender a su electorado que las cosas toman tiempo", como dijo después un diputado que viene del peronismo, conmocionado por la convicción que puso el Presidente en explicar que ese es el camino.