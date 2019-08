El ex ministro de Economía mueve detrás de Cristina. "Alberto forma parte de nuestro frente, pero no pensamos exactamente igual", dijo Kicillof en un reportaje concedido a La Nación. Y remató para cumplir con el guión de campaña: "A mí me va a tocar ser gobernador. La persona que va a decidir sobre estas cosas es el presidente".