Gabriela Michetti decidió ir dejando su cargo con una definición sobre el papel del vice teñida por el balance de su gestión. Dijo que no se trataría de una función centralmente política, sino de "un rol administrativo y funcional". Es un modo de ver las cosas, ni bueno ni malo en sí mismo, pero que contradice tramos significativos de esta democracia y, sobre todo, que no se ajustaría a lo que viene. La incorporación de Miguel Ángel Pichetto a la dupla oficialista expone un cambio fuerte y no exento de aristas traumáticas en la visión del macrismo. Y la movida de Cristina Fernández de Kirchner exhibe una fórmula de peso invertido tan inédita como inquietante. También esto será parte de la votación.