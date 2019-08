Se explicó que el candidato a presidente del Frente para Todos, Alberto Fernández, no fue invitado a la inauguración porque no cumple ningún rol institucional que lo amerite. Tampoco fue a visitar la muestra, donde la entrada es libre y no requiere invitación. Todo indicaría que los estrategas de la campaña de la principal fuerza opositora dejaron el escenario para el Gobierno, evitándose así algún disgusto con los hombres y las mujeres del campo por los conflictos derivados por la fatídica Resolución 125.