"El Mono me pone un papelito para que lea. Esto no lo voy a decir, te lo comento y se lo conté a Stornelli y no lo quise leer. Como no tenía los lentes, le dije 'Voy a buscarlos. ¿De parte de quién es'. Y no me quiso decir y se enojó. Se arma un despelote por segunda vez, voy y le digo 'Tengo derecho a saber quién me mandó un mensaje para ver si lo leo o no'. 'Nada, sos un pelotudo', me dice el Mono y se exaspera mal. Yo lo analicé con Alejandro y es una especie de impotencia que él tiene de no poder cumplir la misión conmigo. Entonces casi entra a mi celda como para pegarme, pero él se frenaba, porque hay aprecio. Al mensaje, al final, nunca lo quise leer. Entonces viene David García, el cuñado de Medina, y él me dice 'Si llega a pasar algo con vos, yo salto a defenderte. Pero no seas jetón (se refería a mi arrepentimiento) no te vayas de boca para generar quilombo. Si te arrepentiste perfecto, es tu decisión, si pasa algo yo te defiendo, pero no te vas a andar haciendo el piola'".