"A ustedes no les tengo que explicar la importancia de la cultura del trabajo. Sin rezongar, se levantan y arrancan a trabajar antes del amanecer. No hay feriados, domingos. Año tras año enfrentan heladas, inundaciones, sequías. Y siempre salen adelante. La del año pasado no fue cualquier sequía, sino la peor en 50 años. ¿Y qué pasó? Nos sorprendieron una vez más con una cosecha récord en la historia del país".