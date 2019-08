La apuesta a la mayor participación ha despertado todos los cálculos entre funcionarios: algunos, bastante en serio y un poco no tanto, rezan para que el buen clima domine el domingo de votación. Más de uno consulta pronósticos extendidos. Como sea, se trata de una cuestión central para el equipo de Vidal, alimentada por otros pronósticos y no necesariamente por los deseos iniciales del oficialismo bonaerense: la fuerte polarización que anotan las encuestas. A ese cuadro le agregan pinceladas dramáticas, mezcla de estrategia electoral y de un elemento objetivo. Se sabe: en la provincia, sin dudas, las PASO son virtual primera vuelta y octubre define la gobernación, aunque sea por un voto. No hay ballotage y, por consiguiente, no hay chances de revancha para nadie.