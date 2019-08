Si bien desde ese entonces nunca dio detalles de su vida afectiva, en TN el periodista Nicolás Wiñazki le preguntó: "¿No tiene ganas de volver a estar en pareja?". Vidal se tomó unos segundos y respondió: "Que pregunta… Sí, la verdad que me gustaría. Me gusta la familia, la mesa grande, con mucho griterío, lleno de gente. Me gusta eso, de ahí vengo". Aunque agregó: "El amor uno no lo busca, lo encuentra, ya va a llegar".