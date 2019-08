"No estoy de acuerdo con eso. Me parece que uno tiene que darle medicación gratuita al que lo necesita , y dentro de los 4 millones de beneficarios del PAMI hay jubilaciones altas también", opinó el titular de la prestadora de salud del Estado, al ser consultado por la propuesta del ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner.