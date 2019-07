—He fracasado en muchísimas cosas, por supuesto. Y tantas cosas que uno deseó impulsar, pero bueno… Por ejemplo, los temas sociales que tienen que ver con mi país. Mi país me duele, pero nunca lo abandoné. Lo abandoné cuando los grupos de tareas me fueron a buscar a dos domicilios donde ya no estaba, pero si no, no me hubiera ido del país. Yo quería impulsar grandes causas de cambio porque me duele la injusticia social tremendamente. ¿Cómo no me va a doler que la mitad de los muchachos y chicas de entre 16 y 25 años, hay un millón y medio que no se capacita, es decir, no estudia ni trabaja?