– No es individual, pero lo siento muy profundamente, que es no haber podido encontrar a Jorge Julio López. Fui abogada en el juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, en el que desapareció Julio. Hicimos muchísimo para demostrar que Julio no estaba perdido, que había sido secuestrado. Que Etchecolatz y su patota estaban involucrados en el caso y a pesar de la enorme pelea que dimos, y a pesar de que con la enorme lucha que dimos conseguimos que eso no vuelva a repetirse, hasta el día de hoy no sabemos lo que pasó con Julio.