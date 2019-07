-Yo sí creo que pasa, por eso mi segunda parte de la respuesta sería que yo no estoy tan convencida de que los argentinos quieran volver. Tiene que ver también con una manera de ser. No es que por una cuestión de autoengaño yo no veo las posibilidades reales. Sé que es la manera en la que yo encaro la vida, porque en el 2012 también la realidad me decía "quedate en tu casa porque acá nadie va en cana". En ese momento, a un amigo muy querido de mi papá, una persona que sé que me quiere mucho, cuando me abrazaba lo que me decía es "no va a pasar nada". A ese le respondí: "Esta vez me tocó a mí". Y lejos de toda soberbia entendí que a mí no me importaba nada lo que había sido antes, y que ahora me tocaba pelear por justicia, aunque se me fuera la vida en eso. Esto me pasa hoy. Sí, bueno, es probable que ganen, yo prefiero no creerlo. Apuesto al futuro. Soy pro positiva.