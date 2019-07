El Tribunal Oral Federal 6 hizo la denuncia por falso testimonio y Herrador fue indagado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi. En esa oportunidad declaró que "yo no me acuerdo de este tema. Debido a mis problemas de salud no recuerdo nada en relación a los hechos que se investigan en estas actuaciones. Soy militar retirado Suboficial segundo furriel de la Armada Argentina, era maestre de víveres. Me retiré en el año 1984. Cumplí funciones en el crucero 9 de julio, hice 4 campañas antárticas y estuve en la guerra de Malvinas. He sufrido mucho y eso derivó en distintos problemas de salud. Tengo fallas en mi memoria, sufro de desequilibrios, mareos, tengo problemas de audición, diabetes e hipertensión y actualmente me atiendo en el Hospital Naval, todo lo cual surge de la historia clínica que adjunté al escrito presentado junto con mi letrado defensor. En el año 1981 me diagnosticaron con hipertensión y diabetes y a partir de ese momento mi condición de salud se fue agravando también sumado a mi problema de obesidad. Cuando me citaron a la audiencia por el juicio a D'Elía la verdad es que yo fui sin abogado, recuerdo que había tres jueces y estaba el ser D'Elía a quien yo había visto por televisión. Me acuerdo que no escuchaba bien lo que me preguntaban. Me preguntaron si reconocía una firma mía pero no la recordaba".