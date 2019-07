En esa línea, el ministro indicó que "en algún momento se pensó que La Cámpora no iba a tener una influencia tan gravitante a la hora de cerrar las listas, y no fue así". Para continuar fundamentando su postura, Frigerio resaltó también que la designación de Alberto Fernández fue decidida por la ex presidente. "La candidatura no fue determinada en un congreso partidario o votación interna. Fue a dedo e inconsulta. Eso marca lo que viene y lo que se está dando a nivel interno del kirchnerismo", graficó.