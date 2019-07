Pero los jueces del tribunal oral rechazaron el planteo. "No puede saberse, a ciencia cierta y de modo abstracto, qué es un plazo razonable. Además, no existe en la legislación nacional un parámetro uniforme que permita hacer esta valoración. Desde tal perspectiva, se observa que si bien el proceso reconoce un origen lejano en el tiempo, no es menos cierto que en su desarrollo la investigación se vio complejizada por múltiples factores que incidieron en su tramitación", señalaron los magistrados Iñiguez, Costabel y Obligado para rechazar el planteo.