Cornejo no se refirió al incidente en lo inmediato sino el miércoles 24 de julio último, una semana después de que ocurriera, y señaló en radio LV10: "No me consta que [Aznares] es militante. Es un pibe que tiene una adicción. Que sea empleado no hace que sea amigo del intendente. Es un pibe violento que le había pegado a un chofer".