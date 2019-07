Los dichos del primer mandatario se dieron durante una recorrida por la obra de reacondicionamiento de los canales Vila-Cululú y Cañada Sunchales, en Santa Fe. "Los vecinos van a dejar de preocuparse cuando se larga a llover, y me refiero a los productores que todos los días salen a trabajar, llegando con sus productos a las góndolas de los argentinos. Y muchos pequeños productores vinculados a Pymes de marcas tal vez no conocidas, como 'cuchuflito', como decía la ex presidenta, pero ellos están muy orgullosos de su trabajo porque tal vez no son una gran empresa, son una pyme, pero hacen las cosas bien, con calidad, amor y profesionalismo", agregó el Presidente.