"Con 135 municipios, tenés que conocer las obras, los lugares exactos donde se hacen, porque cuando trabajás con una persona tan comprometida, tenés que estar comprometido con esa persona", contó Ricciarelli a su regreso. Y agregó: "Como en todo, hay dos formas de hacer las cosas, prefiero estar del lado comprometido, de entender para comunicar bien, si no estás y no te pones en el zapato del otro, no podes contárselo a todos". Ante la pregunta de si la va a votar, no dudó. "Obvio que sí, la elijo en todo sentido", aseguró.