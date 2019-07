-Aquella experiencia fue movilizante y tremendamente emocionante. A las 48 horas del incidente me pareció evidente que la red internacional de monitoreo del CTBT basado en Viena ( el tratado que controla que no haya ensayos de armas nucleares) que cuenta con estaciones sismologicas e hidroacusticas submarinas en todo el mundo, podría haber captado algo que fuera de utilidad en nuestra búsqueda Me acerque al CTBT y aunque esta no era su funcion, generosamente "peinaron" la mirada de datos de todas sus estaciones. Y asi, en pocos días pudimos saber que había ocurrido y no solo eso. Se dieron las coordenadas geográficas aproximadas. El submarino ARA San Juan se encontró a 10 millas náuticas de ese lugar que se reconstruyó sobre la base de indicadores acústicos. Fue algo estremecedor y muy triste sin dudas, pero quedo el magro consuelo de haber contribuido a traer algo de paz a las familias de nuestros héroes. Si me permite quiero destacar la tarea de nuestros expertos hidroacusticos liderados por la doctora Silvia Blanc que con medios limitados se integraron a los equipos del CTBT y que impresionaron por su capacidad y la justeza de sus cálculos.