En diálogo con Infobae, Delfino aseguró que "en las 45 visitas diarias que estoy haciendo en Hurlingham, donde veo por lo menos 150 personas por día, el cambio de clima es real, bajó el enojo". Y "el otro día, una chica se acercó, me dio el número de celular para que podamos mandarle las propuestas al WhatsApp, y me dijo que no me sorprendiera si veía que en su foto reclamaba "Dónde está Santiago Maldonado", porque me contó que era del PO. Me dijo que a presidente y diputados iba a votar otra cosa, pero que a gobernador e intendente quería ponerlo en algo útil y nos iba a votar a Vidal y a mí".