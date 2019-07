"Este juez federal se excedió en sus facultades, jamás se había decidido dar de baja a los candidatos, nuestra interpretación política es que es un nuevo intento de que los candidatos de Espert no compitan. No dudamos de que acá están las manos de Vidal y de Macri, ya lo vimos con claridad cuando cooptaron a Asseff", agregó. En esa línea, consideró que "como no hay balotaje en la provincia de Buenos Aires, y Castello estaba bien posicionado, pasó esto".