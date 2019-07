"Catástrofe educativa": Venezuela cierra un año escolar deficiente tras cumplir sólo el 70% del calendario 2018-2019

Hubo cerca de 60 días en los que los alumnos no recibieron formación y en las zonas rurales la asistencia fue menor al 50 por ciento. La falta de recursos de la población explica parte de la crisis, pero también el creciente éxodo de docentes: "No hay efectivo, no hay transporte, no hay alimentación"