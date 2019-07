Cristobal López, responsable del grupo Indalo, recibió hoy una doble mala noticia. Por un lado, el tribunal oral decidió no hacer lugar a los pedidos de suspensión del juicio en donde debe responder por no haber tributado más de 8 mil millones de pesos que Oil Combustibles que recibió a través de un impuesto que pagaban los automovilistas que cargaban en sus estaciones. En ese debate también está sentado en el banquillo el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Por otro lado, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de excarcelación, pero en una resolución dividida: dos jueces afirmaron que no correspondía hacer lugar, mientras que la tercera optó en minoría por su liberación.