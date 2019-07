En diálogo con TN, volvió a aclarar que los dichos hacia Axel Kicillof no fueron "campaña sucia", como denunció el Frente de Todos. "Decirle marxista a alguien o que es de La Cámpora no es un insulto. En todo caso la gente define si quieren que los gobierne", dijo la referente de Juntos por el Cambio. Con respecto a su principal competidor declaró: "Me diferencia el modelo de país y provincia que quiero. No podría formar parte de un equipo que creo que estuvo involucrado en corrupción. No haría política con La Cámpora".