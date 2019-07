En la introducción a 'Cuentos originales', Borges sostuvo: "Este prólogo no solamente lo es de este libro, sino de cada una de las aún indefinidas series posibles de obras que los jóvenes aquí congregados pueden, en el porvenir, redactar". "Es verosímil que alguno de los ocho escritores que aquí se inician llegue a la fama, y entonces, los bibliófilos buscarán este breve volumen en busca de tal o cual firma que no me atrevo a profetizar", detalló el escritor en el prólogo fechado el 7 de octubre de 1965.