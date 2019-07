"No sabemos si el kirchnerismo va a sostener la República y la democracia. Para quienes hoy son parte de la alternativa, no sabemos cual va a ser su manejo con la Justicia, la libertad de expresión, me baso en lo que hicieron en el pasado. Son valores fundamentales de la democracia. No hay definiciones claras sobre Venezuela, son temas centrales para la libertad", fustigó.