Consultado por Infobae sobre la campaña hostil, el ex ministro de Economía excusó a Rodríguez Larreta por sus llamativos dichos en Parque Norte contra la oposición ("estaba enojado porque había un policía lastimado", afirmó el ex embajador) y lamentó que la sociedad siga "engrietada". "En todos lados las campañas se han vuelto virulentas y agresivas. Lamentablemente se han transformado en esto. No me gustan, no son mi estilo", sostuvo tras la reunión de la que participaron cerca de 200 vecinos.