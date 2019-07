–La AMIA fue víctima y lo sigue siendo en tanto no haya justicia. Las acciones que desarrolla la institución tiene dos planos: uno es el judicial en el cual hay un discurso público de lo que se sabe y alguno de lo que no se sabe. La AMIA hizo una publicación en este sentido para dar a conocer todo aquello que no se conocía de la causa. Se vincula con muchos capítulos de lo que se sabe de la causa AMIA. Allí esta comprobada la responsabilidad en el atentado de la República Islámica de Irán, las alertas rojas de los involucrados, en fin, todo lo que se sabe. Y hay otras tantas acciones en el plano jurídico. También hay otra acción en el plano político internacional que después de tantos años por no querer, por ocultar o por no saber lo que hubo fue una carrera postas donde fue imposible dar con los responsables y los que colaboraron en este atentado.